Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb fällt am Vormittag

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbnb-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 118,02 EUR.

Die Airbnb-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 118,02 EUR. Bei 118,02 EUR markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 118,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 58 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Bei 140,12 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 18,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 77,50 EUR fiel das Papier am 29.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 52,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.11.2023 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,79 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 3.397,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.884,41 USD umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 13.02.2024 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 7,88 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

