Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Airbnb-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 140,90 USD.

Das Papier von Airbnb konnte um 11:37 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,7 Prozent auf 140,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 256 Airbnb-Aktien.

Bei 154,95 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,97 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,11 USD ab. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 43,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbnb ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,63 USD, nach 1,79 USD im Vorjahresvergleich. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.397,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.884,41 USD erwirtschaftet worden waren.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.02.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 8,21 USD im Jahr 2023 aus.

