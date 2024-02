Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 151,20 USD zu.

Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 11:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 151,20 USD. Bisher wurden heute 1.880 Airbnb-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (158,24 USD) erklomm das Papier am 16.02.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 4,66 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,55 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,51 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Airbnb-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Airbnb ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.902,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.218,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Airbnb am 08.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,32 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

