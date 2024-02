Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Airbnb am Donnerstagvormittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Airbnb-Aktie im BMN-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 137,98 EUR zu.

Um 09:18 Uhr ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 137,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbnb-Aktie bei 139,62 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 138,38 EUR. Zuletzt wurden via BMN 263 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.02.2024 auf bis zu 146,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 6,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2023 Kursverluste bis auf 95,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 44,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Airbnb-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 13.02.2024 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.218,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.902,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Airbnb am 08.05.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,32 USD fest.

