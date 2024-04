Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Montagnachmittag freundlich

So bewegt sich Airbnb

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 157,08 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 157,08 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbnb-Aktie bei 157,24 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 156,19 USD. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 106.027 Aktien.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 170,09 USD ein 52-Wochen-Hoch. 8,28 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,70 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2023 erreicht. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 51,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Airbnb-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Airbnb ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbnb 2,22 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 4,35 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

