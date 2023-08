Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Airbnb im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbnb. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Airbnb-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 113,92 EUR.

Die Airbnb-Aktie zeigte sich um 09:21 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 113,92 EUR. Die Airbnb-Aktie legte bis auf 113,92 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 113,20 EUR markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 113,76 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 79 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 140,02 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,91 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 77,20 EUR ab. Mit Abgaben von 32,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Airbnb veröffentlichte am 04.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,56 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 2.484,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.104,11 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.11.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,88 USD je Airbnb-Aktie.

