Notierung im Blick

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag im Aufwind

22.08.25 16:09 Uhr
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Airbnb zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 127,62 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 127,62 USD. Den Tageshöchststand markierte die Airbnb-Aktie bei 128,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,17 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 116.625 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 163,92 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. Bei einem Wert von 99,89 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 21,73 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Airbnb-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,10 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2,75 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,22 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

