Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Airbnb am Abend ins Plus

Airbnb im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Airbnb-Papiere zuletzt 2,7 Prozent.

Um 20:07 Uhr sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 129,79 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Airbnb-Aktie bei 130,39 USD. Mit einem Wert von 127,17 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 666.680 Stück gehandelt.

Am 15.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 163,92 USD. Mit einem Zuwachs von 26,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 99,89 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 29,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Airbnb ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 0,86 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,10 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 4,22 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie dennoch auf Talfahrt: Airbnb kann Gewinn steigern

Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison