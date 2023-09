Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Freitagnachmittag in Grün

Kurs der Airbnb

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 132,97 USD zu.

Das Papier von Airbnb legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 132,97 USD. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 133,85 USD aus. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 133,71 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 705.352 Airbnb-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,95 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,53 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 81,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 38,39 Prozent Luft nach unten.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 03.08.2023. In Sachen EPS wurden 0,98 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb 0,56 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 2.484,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.104,11 USD erwirtschaftet worden waren, um 18,05 Prozent gesteigert.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Airbnb-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,92 USD je Aktie.

