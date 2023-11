Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Vormittag höher

Notierung im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 116,02 EUR zu.

Das Papier von Airbnb konnte um 09:18 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 116,02 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbnb-Aktie sogar auf 116,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 115,36 EUR. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 180 Aktien.

Am 12.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 140,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 17,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Airbnb gewährte am 01.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,63 USD gegenüber 1,79 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 3.397,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.884,41 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 7,88 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

