Airbnb Aktie News: Airbnb am Nachmittag weit abgeschlagen

Aktien in diesem Artikel Airbnb 79,60 EUR

-4,10% Charts

News

Analysen

Die Airbnb-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 5,2 Prozent auf 79,12 EUR nach. Die Airbnb-Aktie gab in der Spitze bis auf 79,12 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,72 EUR. Zuletzt wechselten 887 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Am 16.02.2022 markierte das Papier bei 168,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 53,08 Prozent Luft nach oben. Am 22.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Airbnb ließ sich am 01.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 1,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Airbnb im vergangenen Quartal 2.884,41 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbnb 2.237,43 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 23.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,58 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie, American Airlines-Aktie & Co. unter Druck: Analysten sorgen für Kursbeben bei US-Reisewerten

Bernstein-Analysten: Polygon-Blockchain wird Web3-Gewinner

Airbnb-Aktie dennoch unter Druck: Vermietern soll Einstieg erleichtert werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com