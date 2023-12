Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt fiel die Airbnb-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 141,67 USD ab.

Die Airbnb-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 141,67 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Airbnb-Aktie bei 141,33 USD. Bei 141,88 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 339.505 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 154,95 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 8,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,92 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 42,18 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 01.11.2023 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,63 USD, nach 1,79 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.884,41 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.397,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 13.02.2024 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 8,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

