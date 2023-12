Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Vormittag höher

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Airbnb. Das Papier von Airbnb konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 129,30 EUR.

Das Papier von Airbnb konnte um 09:01 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 129,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbnb-Aktie bisher bei 129,40 EUR. Mit einem Wert von 129,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 130 Stück.

Am 12.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 140,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 01.11.2023 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,63 USD gegenüber 1,79 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.397,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.884,41 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.02.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 8,14 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 am Mittag stärker

NASDAQ-Titel Airbnb-Aktie fester: 576 Millionen Euro werden an intalienischen Fiskus gezahlt

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 in der Gewinnzone