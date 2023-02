Airbnb Aktie News: Airbnb reagiert am Mittag positiv

Aktien in diesem Artikel Airbnb 124,00 EUR

3,16% Charts

News

Analysen

Die Airbnb-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 121,34 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbnb-Aktie bei 122,12 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 120,30 EUR. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.618 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 162,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 25,33 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,50 EUR am 29.12.2022. Mit einem Kursverlust von 56,57 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 14.02.2023 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.532,20 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.902,00 USD ausgewiesen.

Airbnb wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,48 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

"Cryptohouse" in Kalifornien steht immer noch zum Verkauf

Airbnb-Aktie an der NASDAQ mit Kurssprung: Airbnb überzeugt mit Zahlen

Ausblick: Airbnb stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com