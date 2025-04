Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag stark gefragt

Kurs der Airbnb

Die Aktie von Airbnb zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Airbnb legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 6,2 Prozent auf 122,02 USD.

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 6,2 Prozent auf 122,02 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbnb-Aktie bei 122,32 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119,70 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 212.207 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 166,72 USD erreichte der Titel am 25.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 18,14 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Airbnb-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 13.02.2025 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,55 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,48 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,22 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 01.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,31 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

