Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 142,38 USD ab.

Die Airbnb-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 142,38 USD nach. Im Tief verlor die Airbnb-Aktie bis auf 142,18 USD. Bei 142,58 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 173.245 Airbnb-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,09 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 16,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.05.2023 (103,74 USD). Mit einem Kursverlust von 27,14 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Airbnb-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Airbnb gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 0,18 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,82 Prozent auf 2,14 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,51 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

