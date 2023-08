Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Airbnb am Mittwochmittag ins Plus

Airbnb im Fokus

Die Aktie von Airbnb zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbnb zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,8 Prozent auf 128,07 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Airbnb-Papiere um 10:27 Uhr 0,8 Prozent. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 760 Airbnb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 154,95 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 20,99 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Mit Abgaben von 36,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Airbnb veröffentlichte am 04.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,98 USD gegenüber 0,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.484,00 USD – ein Plus von 18,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 2.104,11 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 01.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 3,88 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ-Titel PayPal-Aktie im Blick: Wissen für Anleger - PayPal dominiert

Nach NFT-Boom: Bringt NFT-Lending frisches Geld in den abflauenden NFT-Handel?

NASDAQ-Wert Airbnb-Aktie dreht dennoch in die Verlustzone: Airbnb bei Umsatz und Ergebnis über den Erwartungen