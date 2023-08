Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 127,67 USD zu.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Airbnb-Papiere um 16:08 Uhr 0,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die Airbnb-Aktie bis auf 127,68 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 126,90 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 728.664 Airbnb-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 154,95 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Gewinne von 21,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,92 USD ab. Abschläge von 35,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 04.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,56 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.484,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.104,11 USD in den Büchern standen.

Airbnb dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,88 USD fest.

Redaktion finanzen.net

