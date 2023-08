Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbnb zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Airbnb-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Das Papier von Airbnb legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 117,22 EUR. In der Spitze gewann die Airbnb-Aktie bis auf 117,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 117,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 52 Airbnb-Aktien.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 140,02 EUR an. Mit einem Zuwachs von 19,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (77,20 EUR). Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 51,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbnb ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,98 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 2.484,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.104,11 USD erwirtschaftet worden waren, um 18,05 Prozent gesteigert.

Am 01.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,88 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ-Titel PayPal-Aktie im Blick: Wissen für Anleger - PayPal dominiert

Nach NFT-Boom: Bringt NFT-Lending frisches Geld in den abflauenden NFT-Handel?

NASDAQ-Wert Airbnb-Aktie dreht dennoch in die Verlustzone: Airbnb bei Umsatz und Ergebnis über den Erwartungen