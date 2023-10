Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 117,44 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Airbnb-Papiere um 15:52 Uhr 0,8 Prozent. Im Tageshoch stieg die Airbnb-Aktie bis auf 117,88 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 116,48 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 119.232 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Bei 154,93 USD erreichte der Titel am 01.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 31,92 Prozent Luft nach oben. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,92 USD ab. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 43,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Airbnb gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,98 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 0,56 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.484,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 2.104,11 USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 01.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2024 erwartet.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,94 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

