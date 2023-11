Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag kaum bewegt

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Mit einem Wert von 129,00 USD bewegte sich die Airbnb-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Airbnb-Aktie um 01:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 129,00 USD. Die Airbnb-Aktie zog in der Spitze bis auf 130,58 USD an. In der Spitze büßte die Airbnb-Aktie bis auf 127,71 USD ein. Bei 127,75 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 3.974.609 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (154,95 USD) erklomm das Papier am 01.08.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,12 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 36,50 Prozent sinken.

Am 01.11.2023 lud Airbnb zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,63 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,79 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.397,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2.884,41 USD eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,88 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

