Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Airbnb zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 129,00 USD bewegte sich die Airbnb-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 129,00 USD zeigte sich die Airbnb-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 01:53 Uhr kaum verändert. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 130,58 USD aus. Das Tagestief markierte die Airbnb-Aktie bei 127,71 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 127,75 USD. Bisher wurden heute 3.974.609 Airbnb-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 154,95 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,92 USD am 29.12.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,50 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 01.11.2023. Das EPS wurde auf 6,63 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,79 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.397,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.884,41 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,88 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

