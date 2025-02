Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag in Rot

So entwickelt sich Airbnb

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 145,24 USD.

Das Papier von Airbnb befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 145,24 USD ab. Bei 145,23 USD markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 147,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 122.057 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 170,09 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,11 Prozent. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,40 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Airbnb-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 13.02.2025 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb -0,55 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,48 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2,22 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2025 4,36 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

