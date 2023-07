Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb steigt am Montagmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 149,15 USD.

Um 12:00 Uhr ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 149,15 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 3.134 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.07.2023 markierte das Papier bei 149,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,56 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Am 09.05.2023 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach -0,03 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.818,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.508,94 USD in den Büchern standen.

Die Airbnb-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,57 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ-Titel Airbnb-Aktie verliert: Hamburger Finanzbehörde fragt Umsätze von Airbnb-Nutzern ab

Börsenexperten: Direct Listings wie bei Spotify und Slack sind bei der Preisbildung effizienter als IPOs

Airbnb-Aktie stürzt zweistellig ab: Airbnb verfehlt die Gewinnerwartungen