Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Airbnb am Montagvormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 132,24 EUR abwärts.

Die Airbnb-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:08 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 132,24 EUR. Die Airbnb-Aktie sank bis auf 132,24 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 133,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 576 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,34 EUR erreichte der Titel am 16.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 2,34 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 77,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 71,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbnb ließ sich am 09.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,03 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,48 Prozent auf 1.818,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.508,94 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Airbnb-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 3,57 USD je Aktie aus.

