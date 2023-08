Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb verteuert sich am Donnerstagmittag

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 128,50 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 11:34 Uhr 0,3 Prozent auf 128,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.108 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,95 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,58 Prozent hinzugewinnen. Bei 81,92 USD fiel das Papier am 29.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 56,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 04.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Airbnb hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,98 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,56 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 2.484,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.104,11 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 01.11.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2023 3,88 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ-Titel PayPal-Aktie im Blick: Wissen für Anleger - PayPal dominiert

Nach NFT-Boom: Bringt NFT-Lending frisches Geld in den abflauenden NFT-Handel?

NASDAQ-Wert Airbnb-Aktie dreht dennoch in die Verlustzone: Airbnb bei Umsatz und Ergebnis über den Erwartungen