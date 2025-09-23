DAX23.675 +0,3%ESt505.470 ±-0,0%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow46.346 +0,1%Nas22.575 ±0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1740 -0,6%Öl68,65 +1,3%Gold3.756 -0,2%
Airbnb im Fokus

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Mittwochnachmittag gefragt

24.09.25 16:09 Uhr
24.09.25 16:09 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 125,14 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
104,78 EUR -1,06 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 125,14 USD nach oben. Die Airbnb-Aktie legte bis auf 125,56 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 123,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 143.068 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,92 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 99,89 USD. Mit einem Kursverlust von 20,18 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 06.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb 0,86 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,66 Prozent auf 3,10 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Airbnb am 29.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 4,22 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

