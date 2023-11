Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb verzeichnet am Mittag Verluste

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 118,14 EUR.

Die Airbnb-Aktie musste um 09:30 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 118,14 EUR. Das Tagestief markierte die Airbnb-Aktie bei 118,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 118,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 87 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 140,12 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 77,50 EUR. Abschläge von 34,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 01.11.2023 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Airbnb hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,79 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.397,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2.884,41 USD eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 13.02.2024 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbnb im Jahr 2023 7,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

