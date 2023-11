Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb verteidigt am Freitagvormittag Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Airbnb. Kaum Ausschläge verzeichnete die Airbnb-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte zuletzt bei 118,08 EUR.

Die Airbnb-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 08:00 Uhr bei 118,08 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Airbnb-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 118,08 EUR aus. Die Airbnb-Aktie gab in der Spitze bis auf 118,08 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 118,08 EUR. Bisher wurden heute 23 Airbnb-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 140,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2023). Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 16,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 77,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 34,62 Prozent sinken.

Airbnb ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,63 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbnb ein EPS von 1,79 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 3.397,00 USD gegenüber 2.884,41 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Airbnb am 13.02.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,88 USD je Airbnb-Aktie belaufen.

