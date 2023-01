Airbnb Aktie News: Airbnb tendiert am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel Airbnb 94,96 EUR

Die Airbnb-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 96,50 EUR. Die Airbnb-Aktie zog in der Spitze bis auf 96,50 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (168,62 EUR) erklomm das Papier am 16.02.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 77,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 24,52 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 01.11.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.237,43 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.884,41 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Airbnb am 23.02.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 2,59 USD in den Büchern stehen haben wird.

