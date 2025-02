Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbnb-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 142,01 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 142,01 USD. Das Tagestief markierte die Airbnb-Aktie bei 142,01 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 145,01 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 123.193 Airbnb-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 170,09 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (110,40 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 28,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbnb-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 13.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,55 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 2,48 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,81 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Airbnb am 07.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ 100 aktuell

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 verliert

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht zum Start Abschläge