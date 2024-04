Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagnachmittag im Minusbereich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt ging es für die Airbnb-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 160,96 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 160,96 USD. Der Kurs der Airbnb-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 160,80 USD nach. Bei 161,51 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 81.226 Airbnb-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 170,09 USD. Mit einem Zuwachs von 5,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2023 bei 103,70 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 35,57 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Airbnb-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 13.02.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD gegenüber 0,48 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,22 Mrd. USD – ein Plus von 16,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbnb 1,90 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Airbnb am 08.05.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,35 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Gute Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Donnerstagmittag

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen