Notierung im Blick

Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb gewinnt am Mittag an Fahrt

25.07.23 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 147,98 USD.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Airbnb 131,94 EUR -3,04 EUR -2,25% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Um 11:38 Uhr wies die Airbnb-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 147,98 USD nach oben. Im heutigen Handel wurden bisher 284 Airbnb-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2023 bei 149,99 USD. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 1,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 81,92 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 44,64 Prozent wieder erreichen. Airbnb veröffentlichte am 09.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb -0,03 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.818,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 1.508,94 USD eingefahren. Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 31.07.2024. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 3,57 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie Cathie Woods ARK Invest trennt sich von Tesla- und Coinbase-Aktien an der NASDAQ - Bei dieser Aktie greift die Starinvestorin zu NASDAQ-Titel Airbnb-Aktie verliert: Hamburger Finanzbehörde fragt Umsätze von Airbnb-Nutzern ab Börsenexperten: Direct Listings wie bei Spotify und Slack sind bei der Preisbildung effizienter als IPOs

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com