Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb gibt am Vormittag nach

Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 132,72 EUR.

Um 09:20 Uhr fiel die Airbnb-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 132,72 EUR ab. In der Spitze fiel die Airbnb-Aktie bis auf 132,72 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 132,72 EUR. Bisher wurden via Tradegate 62 Airbnb-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 135,34 EUR erreichte der Titel am 16.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 77,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 41,83 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 09.05.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 1.818,00 USD gegenüber 1.508,94 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 31.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2023 3,57 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

