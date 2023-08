Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb gewinnt am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbnb zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 124,92 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 124,92 USD zu. Die Airbnb-Aktie zog in der Spitze bis auf 125,89 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,04 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 302.870 Stück.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,95 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,04 Prozent hinzugewinnen. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,92 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbnb-Aktie.

Am 04.08.2023 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.484,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 2.104,11 USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Airbnb am 01.11.2023 vorlegen.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

