Airbnb im Fokus

Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gibt am Montagnachmittag nach

25.08.25 16:10 Uhr
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gibt am Montagnachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbnb. Das Papier von Airbnb gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 129,05 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Airbnb-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 129,05 USD ab. In der Spitze büßte die Airbnb-Aktie bis auf 128,92 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 129,28 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 106.875 Stück.

Am 15.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 163,92 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbnb-Aktie mit einem Kursplus von 27,02 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,89 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 22,60 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Airbnb 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Airbnb hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,86 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent auf 3,10 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 4,22 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

