Airbnb Aktie News: Airbnb am Freitagvormittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Airbnb 93,60 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,2 Prozent auf 94,00 EUR. Bei 94,00 EUR erreichte die Airbnb-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 32 Stück.

Bei 168,62 EUR erreichte der Titel am 16.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 44,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 12,57 Prozent Luft nach unten.

Airbnb ließ sich am 01.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.884,41 USD im Vergleich zu 2.237,43 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Airbnb am 23.02.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,58 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

