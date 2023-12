Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Airbnb im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 140,60 USD.

Die Airbnb-Aktie wies um 01:57 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 140,60 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Airbnb-Aktie bei 139,73 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 141,88 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 2.937.363 Airbnb-Aktien.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,95 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,92 USD am 29.12.2022. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 71,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 6,63 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb 1,79 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.884,41 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.397,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2024 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,11 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

