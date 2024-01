Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Freitagmittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,1 Prozent auf 141,94 USD.

Um 11:54 Uhr ging es für die Airbnb-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 141,94 USD. Zuletzt wechselten 924 Airbnb-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 154,95 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 8,40 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 16.05.2023 Kursverluste bis auf 103,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 27,05 Prozent Luft nach unten.

Airbnb ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,63 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbnb ein EPS von 1,79 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.397,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2.884,41 USD eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2023 8,21 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Nach NFT-Boom: Bringt NFT-Lending frisches Geld in den abflauenden NFT-Handel?

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 letztendlich fester