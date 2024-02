Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Vormittag in Rot

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbnb gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Airbnb-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 138,40 EUR ab.

Um 09:11 Uhr fiel die Airbnb-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 138,40 EUR ab. Im Tief verlor die Airbnb-Aktie bis auf 138,40 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 140,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 147 Airbnb-Aktien umgesetzt.

Bei 146,70 EUR markierte der Titel am 15.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 95,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbnb-Aktie 31,00 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 13.02.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,48 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.218,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.902,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,32 USD je Aktie belaufen.

