Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Airbnb. Die Airbnb-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 169,00 USD.

Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 169,00 USD. Bei 170,00 USD markierte die Airbnb-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 169,69 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 227.073 Airbnb-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,09 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbnb-Aktie mit einem Kursplus von 0,65 Prozent wieder erreichen. Am 16.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 103,70 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 38,64 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Airbnb 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Airbnb ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb ein EPS von 0,48 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.218,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.902,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Airbnb am 08.05.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbnb-Aktie in Höhe von 4,34 USD im Jahr 2024 aus.

