Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Airbnb im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 129,96 USD an der Tafel.

Werte in diesem Artikel

Bei der Airbnb-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 129,96 USD. Die Airbnb-Aktie zog in der Spitze bis auf 131,00 USD an. Der Kurs der Airbnb-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 129,16 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 129,97 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 139.385 Airbnb-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 170,00 USD erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 30,81 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,40 USD ab. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 17,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 13.02.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,74 USD, nach -0,55 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Airbnb im vergangenen Quartal 2,48 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbnb 2,22 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 4,36 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende in Rot

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit Abgaben

Börse New York: Das macht der NASDAQ 100 am Nachmittag