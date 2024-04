Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kurs der Airbnb

Die Aktie von Airbnb zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Airbnb konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 164,25 USD.

Das Papier von Airbnb legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 164,25 USD. In der Spitze legte die Airbnb-Aktie bis auf 164,51 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 162,85 USD. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 67.894 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 170,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 3,43 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.05.2023 bei 103,70 USD. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 58,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Airbnb-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbnb am 13.02.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Airbnb mit einem Umsatz von insgesamt 2,22 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,61 Prozent gesteigert.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Airbnb veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,35 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

Redaktion finanzen.net

