Airbnb Aktie News: Airbnb zieht am Donnerstagmittag an

Die Airbnb-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 26.05.2022 12:04:00 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 103,02 EUR. Der Kurs der Airbnb-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 104,04 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 103,58 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 56 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 187,34 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbnb-Aktie somit 45,01 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 24.05.2022 auf bis zu 97,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbnb-Aktie mit einem Verlust von 5,46 Prozent wieder erreichen.

Am 03.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb ebenfalls -1,95 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.508,94 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 70,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 886,94 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 11.08.2022 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,41 USD je Aktie belaufen.

