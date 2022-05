Airbnb Aktie News: Airbnb gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Airbnb 102,06 EUR

1,57% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 26.05.2022 09:22:00 Uhr 2,3 Prozent auf 103,58 EUR. Die Airbnb-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 103,58 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 103,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3 Airbnb-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 187,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.11.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 44,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 97,69 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 6,03 Prozent Luft nach unten.

Airbnb gewährte am 03.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Airbnb ebenfalls -1,95 USD je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Airbnb 1.508,94 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 70,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 886,94 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2022 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,41 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie & Co.: Reiseportale - große Lust auf Leichtigkeit

Airbnb-Aktie im Plus: Airbnb baut Webseite radikal um

Airbnb-Aktie springt an: Airbnb kann Verlust deutlich reduzieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbnb Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbnb

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com