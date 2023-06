Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb am Nachmittag höher

Kurs der Airbnb

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbnb. Zuletzt sprang die Airbnb-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 126,38 USD zu.

Das Papier von Airbnb legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,3 Prozent auf 126,38 USD. Der Kurs der Airbnb-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 126,49 USD zu. Bei 123,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 592.511 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 144,63 USD. Dieser Kurs wurde am 17.02.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 14,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,92 USD. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 54,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 09.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbnb ein EPS von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.818,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.508,94 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,57 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Airbnb-Aktie stürzt zweistellig ab: Airbnb verfehlt die Gewinnerwartungen

Ausblick: Airbnb zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NASDAQ-Titel Airbnb-Aktie tiefer: Airbnb will Einzelzimmer stärker in den Vordergrund rücken