Airbnb Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Airbnb tendiert am Vormittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 134,60 EUR.

Um 09:21 Uhr ging es für das Airbnb-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 134,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbnb-Aktie bis auf 135,04 EUR. Bei 133,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.474 Airbnb-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 136,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 1,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,20 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,64 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbnb am 09.05.2023. Es stand ein EPS von 0,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von -0,03 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.818,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 1.508,94 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Airbnb-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,57 USD je Aktie belaufen.

