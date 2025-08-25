Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Airbnb zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 128,37 USD.

Die Airbnb-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 128,37 USD. Der Kurs der Airbnb-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 128,43 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 127,74 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 77.477 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (163,92 USD) erklomm das Papier am 15.02.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,69 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 99,89 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbnb-Aktie ist somit 22,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Airbnb-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Airbnb ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 0,86 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 3,10 Mrd. USD gegenüber 2,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 4,22 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

