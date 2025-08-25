Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Dienstagabend mit KursVerlusten
Die Aktie von Airbnb gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 126,75 USD.
Das Papier von Airbnb gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 126,75 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbnb-Aktie bis auf 126,40 USD. Mit einem Wert von 127,74 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 447.222 Airbnb-Aktien.
Bei einem Wert von 163,92 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.02.2025). Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 22,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 99,89 USD. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 26,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
Am 06.08.2025 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 3,10 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,75 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 4,22 USD in den Büchern stehen haben wird.
