Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb gibt am Mittag nach

Airbnb im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 133,21 USD.

Die Airbnb-Aktie musste um 11:58 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 133,21 USD. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 997 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 154,95 USD an. Mit einem Zuwachs von 16,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,92 USD. Dieser Wert wurde am 29.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbnb-Aktie 62,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbnb am 03.08.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2.484,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 2.104,11 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Airbnb am 01.11.2023 vorlegen.

In der Airbnb-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,91 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

NASDAQ-Titel Airbnb dennoch deutlich fester: New York will Beschränkungen für Kurzzeitvermieter wie Airbnb durchsetzen

Indexanpassungen: Airbnb und Blackstone werden in S&P-500 aufgenommen

NASDAQ-Titel PayPal-Aktie im Blick: Wissen für Anleger - PayPal dominiert